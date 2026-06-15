Прицельно ударили второй раз: в ГСЧС уточнили количество погибших спасателей и их имена

В Харькове уточнили информацию о жертвах повторного российского удара по месту ликвидации последствий атаки. В результате обстрела погибли четверо спасателей ГСЧС и один специалист по гражданской защите Харьковской ОГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины и министра внутренних дел Игоря Клименко.
По словам Клименко, российские войска нанесли повторный удар по гражданскому предприятию в Харькове именно в тот момент, когда на месте работали спасатели.
"По уточненной информации, погибли 4 спасателей ГСЧС и 1 специалист по гражданской защите Харьковской ОГА. Они работали на месте российского удара, когда враг повторно ударил прицельно по людям", - сообщил министр.
В ГСЧС назвали имена погибших сотрудников 6-й государственной пожарно-спасательной части Харькова:
Кроме того, еще девять спасателей получили ранения.
Погибшие в Харькове сотрудники ГСЧС (фото: ГСЧС Украины)
Председатель ГСЧС Андрей Даник отметил, что погибшие до последнего выполняли свой служебный долг.
В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибших и заявили, что память о спасателях навсегда останется в истории службы.
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове. Во время ликвидации последствий атаки оккупанты повторно обстреляли место происшествия. Сначала сообщалось о пяти погибших спасателях.
Кроме того, минувшей ночью российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Под удар попала Киево-Печерская лавра, где возник пожар в Успенском соборе. В результате удара также были повреждены жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. Количество пострадавших в столице составляет по меньшей мере 30 человек.
Под ударом оказалась и Киевская область. В регионе зафиксированы разрушения жилых домов, среди пострадавших есть ребенок.
Кроме того, российская атака повредила Национальную киностудию имени Александра Довженко. В результате пожара была уничтожена самая большая и старейшая в Украине коллекция сценических костюмов.
По данным украинских властей, во время ночного обстрела Россия применила баллистические ракеты, в частности "Цирконы", а также ударные беспилотники. Всего по Украине было выпущено около 70 ракет и 611 дронов.