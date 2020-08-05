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Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій

Україна, Середа 05 серпня 2020 16:14
Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, - Криклій
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Питання забезпечення охорони обговорюють з поліцією

Міністерство інфраструктури зараз обговорює з правоохоронними органами питання забезпечення охорони в вагонах. Однак забезпечення охорони може вплинути на вартість залізничних квитків.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами міністра, забезпечувати охорону у поїздах будуть або представники поліції охорони, або воєнізована охорона "Укрзалізниці" (ВОХР), зараз з цими структурами обговорюють вартість надання послуг.

"Але мова йде тільки про нічні потяги, бо це настільки дорого, що або на вартість квитка вплине, що не хотілося б точно робити, або це треба платити з бюджету, але це великі витрати, і я не думаю, що раціонально їх закладати", - пояснив він.

Криклій додав, що також необхідно забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони та налаштувати кращу комунікацію з правоохоронними органами.

Нагадаємо, про повернення охорони в поїзди заговорили після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь, який стався 1 серпня. Чоловік вдерся до чужого купе та почав бити пасажирку, намагаючись її згвалтувати. Нападника затримали та арештували на 2 місяці без права застави.

Співробітників "Укрзалізниці", які не змогли запобігти інциденту, звільнили.

Крім того, провідникам хочуть дозволити користуватися перцевими спреями для самооборони у поїзді, але шокерами користуватися не можна.

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Новини України УкрзалізницяохрананападВладислав Криклій
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