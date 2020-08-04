Напад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: співробіників УЗ звільнять

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В "Укрзалізниці" пообіцяли звільнення

Чоловік проник до поїзда Київ-Маріуполь та побив пасажирку. У зв'язку з цим буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як зазначили у прес-службі, "Укрзалізниця" провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому. Разом з тим, встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною. Він намагався жінку згвалтувати. Його затримали.

Інцидент було кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, підозрюваного у нападі на жінку у поїзді взяли під варту без права внесення застави.

Раніше Styler писав, що співробітники УЗ намагалися відмовити дівчину викликати поліцейських, пропонуючи дати хабар.