Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Також розглядалася можливість дозволу на використання шокерів

Уряд України планує дозволити провідникам "Укрзалізниці" використовувати для захисту газові балончики. Також обговорювалося питання дозволу на використання шокера.

Про це в ефірі "Громадське радіо" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Провідникам не можуть дозволити користуватися шокерами, оскільки таке право мають лише поліцейські.

"Щодо спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що там необхідно мати хоча б газові балончики", - сказав Криклій.

Також він зазначив, що "Укрзалізниця" вже звернулася до уряду, щоб повернути потяги поліцію охорони за деякими маршрутами.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, у потязі Київ-Маріуполь чоловік скоїв напад на жінку з неповнолітньою дитиною. Нападник побив жінку і намагався її зґвалтувати.

Як повідомляло РБК-Україна, чоловіка, який скоїв напад взяли під варту без права внесення застави.

Також повідомлялося, що через інцидент були звільнені працівники "Укрзалізниці", серед яких провідник поїзда, де стався напад, і начальник поїзда.