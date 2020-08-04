У Авакова назвали умови присутності поліції в поїздах

Фото: поїзд УЗ (РБК-Україна)

Йдеться про фінансування

Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко назвав умови, за яких поліція може патрулювати поїзда в Україні. Також він запропонував інший варіант забезпечення безпеки під час руху.

Про це Мартиненко написав у Facebook.

За його словами, силовики готові це забезпечити за умови належного фінансування.

"Працівники поліції готові охороняти пасажирські залізничні перевезення за умови створення належних умов бюджетного фінансування та забезпечення матеріально-технічної бази для поліцейських підрозділів, які ці функції повинні були здійснювати", - заявив він.

Мартиненко додав, що порядок забезпечення безпеки в поїздах "Укрзалізниці" був прописаний у постанові №204 / 175 ще в березні цього року.

Він зазначив, що крім того, в постанові №7 від 11 січня 1994 року було затверджено положення про воєнізовану охорону на залізничному транспорті.

Ця охорона забезпечена вогнепальною зброєю і, крім об'єктів інфраструктури, охороняє залізничні перевезення, але вантажні. У зв'язку з цим радник Авакова запропонував поширити повноваження воєнізованої охорони ще й на пасажирські поїзди.

"У мене просте речення до колег з Міністерства інфраструктури - розширте повноваження ВОХР (воєнізованої охорони - ред.), внісши зміни до постанови № 7, додавши туди крім вантажних ще й пасажирські перевезення", - заявив Мартиненко.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною. Він намагався зґвалтувати жінку.

Зазначимо, підозрюваного у нападі на жінку у поїзді взяли під варту без права внесення застави.

Раніше Styler писав, що співробітники УЗ намагалися відмовити дівчину викликати поліцейських, пропонуючи дати хабар.

В результаті співробітників УЗ, які відповідали за цей рейс, звільнили.

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