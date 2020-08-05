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Присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов, - Криклий

Украина, Среда 05 августа 2020 16:14
Присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вопрос обеспечения охраны обсуждают с полицией

Министерство инфраструктуры сейчас обсуждает с правоохранительными органами вопрос обеспечения охраны в вагонах. Однако обеспечение охраны может повлиять на стоимость железнодорожных билетов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "112 Украина".

По словам министра, обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзализныци" (ВОХР), сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.

"Но речь идет только о ночных поездах, поскольку это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, чего не хотелось бы точно делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать", - пояснил он.

Криклий добавил, что также необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны и настроить лучшую коммуникацию с правоохранительными органами.

Напомним, о возвращении охраны в поезда заговорили после нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь, которое произошло 1 августа. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить пассажирку, пытаясь ее изнасиловать. Нападавшего задержали и арестовали на 2 месяца без права залога.

Сотрудников "Укрзализныци", которые не смогли предотвратить инцидент, уволили.

Кроме того, проводникам хотят разрешить пользоваться перцовым спреем для самообороны в поезде, но шокер пользоваться нельзя.

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Новости Украины УкрзализныцяохрананападениеВладислав Криклий
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