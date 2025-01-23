Присутствие миротворцев в Украине - это фактическое вступление в НАТО, - эксперт

"Если было бы четко согласовано, было согласие РФ на присутствие войск НАТО на линии разграничения после того, как будет достигнуто перемирие, то это и было бы наше фактическое вступление в НАТО", - считает Велеловский.

Он отметил, что тогда Украину защищали бы войска стран НАТО.

"Если будет согласие Кремля, то какие проблемы? Они там могут стоять так долго, пока мы не станем членами НАТО. Почему бы нет. Но неизвестно, кто будет за это платить. Но это другой вопрос", - добавил эксперт.