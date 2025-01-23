Присутність миротворців в Україні - це фактичний вступ до НАТО, - експерт

Якби країни НАТО відправили свої війська на лінії розмежування в Україні, це був би фактичний вступ країни до Альянсу.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів дипломат і радник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.
"Якщо було б чітко погоджено, була згода РФ на присутність військ НАТО на лінії розмежування після того, як буде досягнуто перемир'я, то це і був би наш фактичний вступ до НАТО", - вважає Велеловський.
Він зазначив, що тоді Україні захищали б війська країн НАТО.
"Якщо буде згода Кремля, то які проблеми? Вони там можуть стояти так довго, поки ми не станемо членами НАТО. Чому б ні. Але невідомо, хто буде за це платити. Але це інше питання", - додав експерт.
Нагадаємо, ідею розміщення миротворчих військ в Україні запропонував президент Франції Еммануель Макрон ще минулого року. Він також пропонував навчати ЗСУ на території України.
Однак більшість країн ЄС та НАТО наразі не готові відправити своїх миротворців в Україну.
Зокрема, міністр оборони Німеччини заявляв, що Берлін готовий обговорити цю ідею, але лише за умови, що Росія на це погодиться.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення миротворців - це один з найкращих інструментів, щоб примусити Росію до миру.
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський озвучив кількість у 200 тисяч миротворців, які необхідні для забезпечення стабільного миру в Україні.
Пізніше він пояснив, що кількість миротворців може бути як більшою, так і меншою, залежно від чисельності української армії.
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