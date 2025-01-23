Присутність миротворців в Україні - це фактичний вступ до НАТО, - експерт

"Якщо було б чітко погоджено, була згода РФ на присутність військ НАТО на лінії розмежування після того, як буде досягнуто перемир'я, то це і був би наш фактичний вступ до НАТО", - вважає Велеловський.

Він зазначив, що тоді Україні захищали б війська країн НАТО.

"Якщо буде згода Кремля, то які проблеми? Вони там можуть стояти так довго, поки ми не станемо членами НАТО. Чому б ні. Але невідомо, хто буде за це платити. Але це інше питання", - додав експерт.