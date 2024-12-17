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Германия готова отправить миротворцев в Украину, но если РФ на это согласится, - Писториус

Вторник 17 декабря 2024 20:24
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Германия готова отправить миротворцев в Украину, но если РФ на это согласится, - Писториус Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Германия, вероятно, будет играть определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Но пока не известно, как именно могут выглядеть миротворческие силы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

В частности, Писториус поддержал других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль", - сказал он.

По его словам, необходимо, чтобы и Украина, и Россия одобрили мандат для миротворцев, в том числе и немецких.

"Из моего ответа вы можете понять, что сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - сказал он.

Европейские миротворцы в Украине

Напомним, что обсуждение возможности миротворческой миссии в Украине продолжаются. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее озвучивал идею размещения европейских войск на территории Украины в формате миротворческой миссии в случае замораживания конфликта.

В то же время в Италии Министерство обороны и МИД заявили, что участие итальянских солдат в такой миссии возможно только после завершения боевых действий. Там также подчеркнули необходимость обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.

Недавно Politico узнало детали встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, которая состоится 18 декабря. Одной из тем будет миротворческая миссия в Украине.

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