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Зеленский сказал, сколько миротворцев понадобится для безопасности Украины

Среда 22 января 2025 04:20
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Зеленский сказал, сколько миротворцев понадобится для безопасности Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращение нового нападения России, Украине потребуются европейские миротворцы. Их численность должна быть не менее 200 тысяч.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Из всех европейцев? 200 тысяч - это минимум. Это минимум, а иначе ничего", - сказал глава государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Это число примерно соответствует размеру всей французской армии, которая, по оценкам Министерства обороны Франции в 2020 году, составляла чуть более 200 тысяч человек.

Зеленский заявил, что как минимум такое количество войск потребуется в качестве гарантии безопасности, если численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина этого числа.

Президент также отметил, что такая сила будет лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.

Напомним, в начале января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение иностранных войск-миротворцев, является одним из лучших инструментов, чтобы принудить Российскую Федерацию к миру.

"Мы все понимаем - сегодня цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов", - заявил президент.

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