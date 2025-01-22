Зеленский сказал, сколько миротворцев понадобится для безопасности Украины

После заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращение нового нападения России, Украине потребуются европейские миротворцы. Их численность должна быть не менее 200 тысяч.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Из всех европейцев? 200 тысяч - это минимум. Это минимум, а иначе ничего", - сказал глава государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Это число примерно соответствует размеру всей французской армии, которая, по оценкам Министерства обороны Франции в 2020 году, составляла чуть более 200 тысяч человек.

Зеленский заявил, что как минимум такое количество войск потребуется в качестве гарантии безопасности, если численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина этого числа.

Президент также отметил, что такая сила будет лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.