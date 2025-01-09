Зеленский о введении миротворцев: один из лучших инструментов, чтобы принудить РФ к миру

Украина ищет как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Инициатива по введению западных войск является одной из лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Как напомнил Зеленский, в прошлом году Франция выступала с идеей развернуть в Украине контингенты партнеров.

"Мы все понимаем - сегодня цели Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов", - заявил президент.

Зеленский призвал партнеров быть более практичными и реализовать инициативу Франции. Также добавил, что услышал сигнал поддержки в этом вопросе и со стороны Британии.

"Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", - добавил он.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Обсуждение вопроса о возможном размещении военных контингентов из стран Запада на территории Украины продолжаются. Инициатором этой темы стал президент Франции Эммануэль Макрон, однако его заявление вызвало лишь оживленную дискуссию среди государств, которые поддерживают Украину.

Несмотря на это, некоторые страны уже выразили готовность рассмотреть такую перспективу. Среди них - Латвийская Республика, Канада, Эстонская Республика и Литовская Республика.

В то же время Италия заявила, что ее военные смогут присоединиться к подобной миссии только после завершения боевых действий на территории Украины. Рим также отметил необходимость обеспечения надежных гарантий безопасности для Киева.

Между тем Reuters узнало, сколько военных может отправить Запад.