"Может быть больше или меньше". Зеленский объяснил заявление о 200 тысячах миротворцев

Президент Владимир Зеленский уточнил свое заявление по возможной численности миротворческих войск в Украине. Он объяснил, что количество может быть как больше, так и меньше, в зависимости от численности украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Bloomberg на полях встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства возразил, что говорил о необходимости размещения в Украине 200 тысяч миротворцев.

"Я не сказал, кстати, что нам нужно 200 тысяч. Журналист спросил, я сказал - это может быть больше, может быть меньше", - объяснил Зеленский.

Президент добавил, что для сдерживания российских войск в Украине должна быть миллионная армия. От того, какой будет численность украинских сил, будет зависеть количество необходимого миротворческого контингента.

"Если мы уменьшим армию на 200 тысяч, на 300 тысяч, на 500 тысяч - это будет говорить, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы уменьшились. Вот о чем я говорил", - уточнил он.