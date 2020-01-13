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Іран не намагається перекласти провину на США за збитий український літак, - Пристайко

Новини » Політика     13.01.2020 - 15:30
Іран не намагається перекласти провину на США за збитий український літак, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко додав, що ніхто не уникне покарання

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину провини на США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

При цьому Пристайко додав, що Іран взяв повну відповідальність за авіакатастрофу українського літака і пообіцяв, що ніхто не уникне покарання.

"Але що я бачу і ми визнаємо - на вищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не тільки нам і "скорботним країнам", але і всього міжнародного співтовариства, що ніхто не уникне покарання ", - зазначив він.

Також він підкреслив, що Іран виконає частину своїх зобов'язань.

"І ще один момент, про який чітко сказав президент Ірану: не забувайте, що половина пасажирів літака були громадяни Ірану. Тому й Іран виконати частину своїх зобов'язань", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує авіакатастрофи в Ірані за трьома статтями Кримінального Кодексу.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

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