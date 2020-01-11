ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розшифровку чорних ящиків збитого в Ірані літака МАУ проведуть в Україні

Новини » Політика     11.01.2020 - 21:04
Розшифровку чорних ящиків збитого в Ірані літака МАУ проведуть в Україні
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Участь у роботі по розшифровці прийме французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації

Робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні. Про це свідчить повідомлення у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.

Розшифровку чорних ящиків збитого в Ірані літака МАУ проведуть в Україні

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції.

Як писало РБК-Україна, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що наша держава отримала доступ до чорних скриньок літака.

Reuters з посиланням на іранських чиновників відзначало, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Також повідомлялося, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорні скриньки, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Підкреслимо, раніше в Ірані заявляли, що обидві чорні скриньки літака, що розбився, пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.

Зеленський звернувся до українців з приводу атаки на літак МАУ в Ірані Україна очікує висновків експертизи щодо катастрофи літака МАУ в Ірані, - Міноборони
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниЧерный ящик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся