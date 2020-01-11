Чорний ящик зі збитого літака відправлять для розшифровки до Франції

Фото: уламки українського літака (Shutterstock)

Записи з бортового самописця будуть відправлені для розшифровки до Франції

Записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Про це повідомив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, передає Shahraranews.

"Записи з чорного ящика українського літака будуть спрямовані до Франції", - сказав він, додавши, що у Ірану є угода про співпрацю з Францією по розшифровці чорних ящиків.

Крім того, Іран попросив Канаду, Францію і США доставити своє програмне і апаратне забезпечення для розшифровки чорного ящика, однак, як завили в Ірані, вони не погодилися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна отримала доступ до чорних скриньок літака.

Reuters з посиланням на іранських чиновників зазначає, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Він також заявив, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорних ящиків, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Раніше в Ірані заявили, що обидві чорні скриньки літака, що розбився пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.