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Пристайко та Маас констатували затримку у виконанні рішень нормандського саміту

Новини » Політика     20.12.2019 - 21:32
Пристайко та Маас констатували затримку у виконанні рішень нормандського саміту
Фото: переговори Мааса та Пристайка (twitter.com/VPrystaiko)

Сторони обговорили виконання рішень лідерів "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України заявив, що під час переговорів зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом було визначено наступні кроки з імплементації рішень нормандського саміту 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

За його словами, попри деякі затримки, вже досягнутий прогрес після переговорів в Парижі.

"З міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом погодились, що, попри деякі затримки, нам вдасться досягти відчутного прогресу в переговорах у нормандському форматі. За рішенням лідерів міністри закордонних справ визначили наступні кроки з імплементації рішень паризького саміту Н4", - написав Пристайко.

Пристайко та Маас констатували затримку у виконанні рішень нормандського самітуРаніше повідомлялося, що питання проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) має прояснитися на наступному саміті "нормандської четвірки".

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Крім того, на переговорах 18 грудня не домовилися про дату перемир'я на Донбасі. Воно мало бути оголошене, згідно нормандським домовленостям, до кінця 2019 року.

На наступній нормандській зустрічі обговорять екологію на Донбасі Пристайко обговорить з Маасом реалізацію рішень "нормандської четвірки"
Новини України Нормандський форматВадим Пристайко
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