Пристайко та Маас констатували затримку у виконанні рішень нормандського саміту

Фото: переговори Мааса та Пристайка (twitter.com/VPrystaiko)

Сторони обговорили виконання рішень лідерів "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України заявив, що під час переговорів зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом було визначено наступні кроки з імплементації рішень нормандського саміту 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

За його словами, попри деякі затримки, вже досягнутий прогрес після переговорів в Парижі.

"З міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом погодились, що, попри деякі затримки, нам вдасться досягти відчутного прогресу в переговорах у нормандському форматі. За рішенням лідерів міністри закордонних справ визначили наступні кроки з імплементації рішень паризького саміту Н4", - написав Пристайко.

Раніше повідомлялося, що питання проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) має прояснитися на наступному саміті "нормандської четвірки".

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Крім того, на переговорах 18 грудня не домовилися про дату перемир'я на Донбасі. Воно мало бути оголошене, згідно нормандським домовленостям, до кінця 2019 року.