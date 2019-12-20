Пристайко и Маас констатировали задержку в исполнении решений нормандского саммита

Фото: переговоры Мааса и Пристайко (twitter.com/VPrystaiko)

Стороны обсудили выполнение решений лидеров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Украины заявил, что во время переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом были определены следующие шаги по имплементации решений нормандского саммита 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

По его словам, несмотря на некоторые задержки, уже достигнут прогресс после переговоров в Париже.

"С министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате. По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита Н4", - написал Пристайко.

Ранее сообщалось, что вопрос проведения выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проясниться на следующем саммите "нормандской четверки".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Кроме того, на переговорах 18 декабря не договорились о дате перемирья на Донбассе. Оно должно быть объявлено, согласно нормандским договоренностям, до конца 2019 года.