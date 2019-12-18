Пристайко підтвердив відсутність прогресу в ТКГ в питанні обміну полоненими

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Підгрупами в Мінську не вдалося домовитися про нових списках

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко підтвердив, що учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР". Про це Пристайко заявив в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Пристайко, підгрупами не вдалося оновити списки полонених для обміну.

"Що я бачу на сьогодні, на превеликий жаль, списки оновити в іншій підгрупі, домовитися не вдалося. Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти прогресу", - повідомив глава українського МЗС.

Нагадаємо, раніше про те, що сторонам у Мінську не вдалося прийти до згоди з приводу обміну полоненими повідомили в "ЛНР". За словами представника "ЛНР" в гуманітарній підгрупі ТКГ Ольги Кобцевої, обміну не буде через те, що українська сторона не здійснила так звану процесуальну очищення людей, які повинні бути обмінені.

нагадаємо, 18 грудня проходить перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Засідання підгруп ТКГ тривало більше семи годин, на даний момент проходить засідання ТКГ. Очікувалося, що сьогодні сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.