Путін назвав умови для нормандського саміту в квітні

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін каже, що продовження роботи у нормандському форматі доцільне

Президент Росії Володимир Путін назвав умови для нормандського саміту у квітні. Про це він заявив під час прес-конференції у четвер.

За його словами, продовження роботи в нормандському форматі доцільне.



"Що стосується зустрічі в квітні, то вона стане актуальною, якщо будуть позитивні зміни. Вони є чи ні? Є. Закон про особливий статус продовжений. Основа для врегулювання не втрачена, проведено відведення військ. Чомусь наші партнери в Україні не хочуть розводити по всій лінії. Скоротилося число обстрілу, хоча вони ще зберігаються. Продовження роботи в нормандському форматі доцільне", - сказав Путін.

Нагадаємо, вчора учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не змогли узгодити нове перемир'я на сході України. Сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

Також сторонам у Мінську не вдалося прийти до згоди з приводу обміну полоненими повідомили в "ЛНР".

Раніше в Кремлі заявляли, що на нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня були зроблені важливі кроки по врегулюванню ситуації на Донбасі.