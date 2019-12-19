Дата виборів на Донбасі проясниться наступного нормандської зустрічі, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (twitter.com/bohdannews)

За 90 днів до виборів на Донбасі регіон повинні залишити всі бойовики

Питання проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) має прояснитися на наступному саміті "нормандської четвірки". Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для організації виборів на окупованому Донбасі необхідно час, тому, щоб провести місцеві вибори восени 2020 року на всій території України це питання має бути вирішене під час наступної зустрічі нормандської.

"За 90 днів до виборів повинні бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Це час. Також, у нас 426 км лінії зіткнення. Тобто, це не один день. І це має бути щоденна робота, забувши про вихідних і святах. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з тієї сторони, то ми готові. Проведення виборів на всій території України - це було б дуже символічно", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі 9 грудня в Парижі президент України Володимир Зеленський заявив, що варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступній зустрічі нормандської. При цьому Зеленський зазначив, що питання проведення виборів на Донбасі почнуть обговорювати на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Також РБК-Україна писало, що наступна нормандська зустріч може відбутися в квітні 2020 року. Президент Росії Володимир Путін назвав продовження роботи в нормандському форматі доцільним.