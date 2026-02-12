Писториус сделал заявление по срокам вступления Украины в ЕС
Согласовать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз вполне возможно, однако это требует переговоров и отдельной подготовительной работы.
Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Читайте также: "Я хочу конкретную дату": Зеленский потребовал четкости по вступлению Украины в ЕС
Писториус отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина нуждается в определении конкретной даты своего вступления в ЕС, поскольку членство в Евросоюзе является частью архитектуры безопасности.
Немецкий министр заявил, что считает реалистичным договориться о такой дате.
"Конкретная дата всегда возможна", - отметил он.
В то же время Писториус подчеркнул, что определение этой даты требует отдельной работы.
"Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", - добавил глава Минобороны Германии.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, ЕС готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.
В Украине заявляли, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.
Недавно Politico раскрыло план ЕС из пяти шагов, который может предоставить Украине частичное членство еще до завершения всех реформ и полноправного вступления в блок.
Отмечается, что план не предусматривает упрощения требований к реформам, однако должен стать политическим сигналом поддержки Украине и другим странам-кандидатам, чье продвижение тормозится войной или политическими спорами внутри блока.
В то же время главным препятствием для продвижения инициативы остается позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС.
Члены Евросоюза рассматривают различные варианты преодоления блокировки - от ожидания результатов выборов в Венгрии до возможного использования политических механизмов давления в рамках ЕС.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.