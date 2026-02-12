ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Писториус сделал заявление по срокам вступления Украины в ЕС

Четверг 12 февраля 2026 15:00
UA EN RU
Писториус сделал заявление по срокам вступления Украины в ЕС Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Согласовать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз вполне возможно, однако это требует переговоров и отдельной подготовительной работы.

Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Читайте также: "Я хочу конкретную дату": Зеленский потребовал четкости по вступлению Украины в ЕС

Писториус отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина нуждается в определении конкретной даты своего вступления в ЕС, поскольку членство в Евросоюзе является частью архитектуры безопасности.

Немецкий министр заявил, что считает реалистичным договориться о такой дате.

"Конкретная дата всегда возможна", - отметил он.

В то же время Писториус подчеркнул, что определение этой даты требует отдельной работы.

"Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", - добавил глава Минобороны Германии.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ЕС готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

В Украине заявляли, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

Недавно Politico раскрыло план ЕС из пяти шагов, который может предоставить Украине частичное членство еще до завершения всех реформ и полноправного вступления в блок.

Отмечается, что план не предусматривает упрощения требований к реформам, однако должен стать политическим сигналом поддержки Украине и другим странам-кандидатам, чье продвижение тормозится войной или политическими спорами внутри блока.

В то же время главным препятствием для продвижения инициативы остается позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС.

Члены Евросоюза рассматривают различные варианты преодоления блокировки - от ожидания результатов выборов в Венгрии до возможного использования политических механизмов давления в рамках ЕС.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
Новости
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ