Писториус сделал заявление по срокам вступления Украины в ЕС

Согласовать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз вполне возможно, однако это требует переговоров и отдельной подготовительной работы.

Как передает РБК-Украина , об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Писториус отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина нуждается в определении конкретной даты своего вступления в ЕС, поскольку членство в Евросоюзе является частью архитектуры безопасности.

Немецкий министр заявил, что считает реалистичным договориться о такой дате.

"Конкретная дата всегда возможна", - отметил он.

В то же время Писториус подчеркнул, что определение этой даты требует отдельной работы.

"Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", - добавил глава Минобороны Германии.