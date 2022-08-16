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ООН спроможна сприяти місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва

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Вівторок 16 серпня 2022 20:19
ООН спроможна сприяти місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва Фото: речник генсека ООН Стефан Дюжаррік (facebook com NoticiasClarOscuro)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ООН спроможна підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу.

Він підтвердив свою вчорашню заяву про готовність ООН підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

Дюжарік підкреслив, що організація має логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС з Києва.

Нагадаємо, Росія погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через Київ.

Також зазначимо, що президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявляв, що МАГАТЕ може приїхати на ЗАЕС лише за наявності гарантій безпеки, яку можна забезпечити, якщо ввести на станцію миротворчий контингент ООН.

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