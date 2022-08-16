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Росія погрожує делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через Київ

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Москва, Вівторок 16 серпня 2022 03:32
Росія погрожує делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через Київ Фото: РФ погрожує делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через Київ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поїздка делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення стане дуже небезпечною.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням російську службу BBC, про це заявив заступник директора Департаменту з питань контролю за озброєннями МЗС Росії Ігор Вишневецький.

Дипломат таким чином прокоментував заяву представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка про те, що ООН могла б посприяти організації такої поїздки.

"У цьому випадку все що завгодно могло б статися, якби делегація МАГАТЕ поїхала через лінію фронту. У цьому випадку ми, російська сторона, ніяк не можемо забезпечити їх безпеку", - попередив він.

Україна неодноразово стверджувала - і ніхто, крім Росії, з нею в цьому не сперечається, - що російські війська, які утримують Запорізьку АЕС, самі обстрілюють її, з тим щоб потім звинувачувати в цьому українську армію.

Водночас Міноборони РФ "анонсувало" масштабні провокації біля ЗАЕС. У їхній підготовці традиційно звинуватило ЗСУ. У відомстві стверджують, що в Нікополь нібито перекинули окремий полк українських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Нагадаємо, раніше ЄС і країни-союзники України закликали РФ негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

ЄС також закликав демілітаризувати територію ЗАЕС.

Крім того, "Енергоатом" зазначив, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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