Ердоган використовує переговори України і Росії для передвиборчої кампанії, - Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган використовує дипломатичні успіхи з перспективою на передвиборчу кампанію. Зокрема, угода про відновлення експорту зерна з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що серія дипломатичних перемог дає турецькому президенту деякий перепочинок від економічних труднощів в Туреччині і пропонує план його передвиборної стратегії на виборах, які відбудуться у 2023 році.

Готуючись до того, що стане найсерйознішим випробуванням на виборах за весь час його майже 20-річного правління, президент підкреслює свої досягнення на світовій арені.

Прогрес на міжнародному рівні контрастує з похмурою економічною картиною всередині країни, де інфляція зросла до 79%, а ліра нудиться біля рекордних мінімумів, досягнутих під час останньої валютної кризи в грудні.

Разом з тим противники звинувачують Ердогана в неортодоксальній економічній політиці, включаючи серію знижень процентних ставок, попри високу інфляцію, і звільнення трьох керівників центрального банку з 2019 року, в результаті чого країна має великий дефіцит поточного рахунку і залежить від зовнішнього фінансування для підтримки економіки.

Ердоган заявляв, що плоди економічної політики уряду - пріоритет експорту, виробництва та інвестицій - стануть більш очевидними в першому кварталі 2023 року.