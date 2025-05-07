Макрон оценил, будет ли Россия придерживаться "трехдневного перемирия"

Российский диктатор Владимир Путина вероятно не будет придерживаться ранее лично анонсированного так называемого "перемирия" по случаю "Дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Sud Ouest.

"За пределами обещанных трех дней, которые, вероятно, не будут соблюдены, как и предыдущие, настроен ли российский президент наконец серьезно? Решит ли он наконец сдержать свое слово, в частности, то, которое он дал во время переговоров с администрацией США? Вот что для нас важно?", - заявил Макрон.

Российские "перемирия"

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки (США) проводили отдельные переговоры как с Украиной, так и с Россией, стремясь достичь урегулирования войны. В рамках диалога с украинской стороной Вашингтон предложил введение полного прекращения огня, на что Киев сразу согласился. В то же время в Москве начали выдвигать собственные требования.

После этого Российская Федерация (РФ) инициировала несколько так называемых "перемирий", однако ни одно из них ею не было соблюдено.

Недавно Путин объявил временное "перемирие", якобы с гуманитарной целью в период с 8 по 11 мая. Как отмечал президент Владимир Зеленский, Киев готов поддержать прекращение огня, если страна-террорист Россия ответит зеркально.

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