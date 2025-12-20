В Украину уже сейчас растет пассажиропоток на зимние праздники, - ГПСУ
Активность граждан на государственной границе во время новогодне-рождественских праздников уже растет. Только за выходные, 13-14 декабря, через пункты пропуска прошли более 100 тысяч человек.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Пересечение границы перед праздниками
"Действительно, активность пассажиропотока привязывается к праздничным дням, непосредственно к Новому году и Рождеству. Раньше больше людей ехало до 7 января, в последние годы чаще поток растет до 25 декабря", - пояснил он.
Статистика последних дней
Демченко приводит пример последних двух недель:
- в будни границы пересекало около 75 тысяч граждан в сутки в обоих направлениях;
- в выходные - около 85 тысяч;
- прошлые выходные показали более 100 тысяч пересечений границы в сутки.
"Это уже тот самый постепенный рост. Статистика предыдущих лет показывает, что в праздничный период, особенно в выходные, пассажиропоток достигал более 100 тысяч пересечений за 24 часа", - добавил спикер.
Когда ожидается спад движения
По прогнозам пограничников, пассажиропоток снизится в самые праздничные дни:
- 25 декабря - резкое падение движения;
- 1 января - также существенное снижение;
- 24 декабря и 31 декабря поток будет высоким, а на следующий день резко уменьшится.
"Это не потому, что все уже приехали туда, куда планировали. Просто в эти дни люди стараются быть дома", - уточнил Демченко.
Общий прогноз
В целом, во время праздников пассажиропоток будет держаться на уровне более 100 тысяч пересечений в сутки, но пик движения придется на дни накануне Рождества и Нового года.
