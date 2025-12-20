ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украину уже сейчас растет пассажиропоток на зимние праздники, - ГПСУ

Суббота 20 декабря 2025 08:26
UA EN RU
В Украину уже сейчас растет пассажиропоток на зимние праздники, - ГПСУ Что будет с пассажиропотоком на границе на праздники (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

Активность граждан на государственной границе во время новогодне-рождественских праздников уже растет. Только за выходные, 13-14 декабря, через пункты пропуска прошли более 100 тысяч человек.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Пересечение границы перед праздниками

"Действительно, активность пассажиропотока привязывается к праздничным дням, непосредственно к Новому году и Рождеству. Раньше больше людей ехало до 7 января, в последние годы чаще поток растет до 25 декабря", - пояснил он.

Статистика последних дней

Демченко приводит пример последних двух недель:

  • в будни границы пересекало около 75 тысяч граждан в сутки в обоих направлениях;
  • в выходные - около 85 тысяч;
  • прошлые выходные показали более 100 тысяч пересечений границы в сутки.

"Это уже тот самый постепенный рост. Статистика предыдущих лет показывает, что в праздничный период, особенно в выходные, пассажиропоток достигал более 100 тысяч пересечений за 24 часа", - добавил спикер.

Когда ожидается спад движения

По прогнозам пограничников, пассажиропоток снизится в самые праздничные дни:

  • 25 декабря - резкое падение движения;
  • 1 января - также существенное снижение;
  • 24 декабря и 31 декабря поток будет высоким, а на следующий день резко уменьшится.

"Это не потому, что все уже приехали туда, куда планировали. Просто в эти дни люди стараются быть дома", - уточнил Демченко.

Общий прогноз

В целом, во время праздников пассажиропоток будет держаться на уровне более 100 тысяч пересечений в сутки, но пик движения придется на дни накануне Рождества и Нового года.

Читайте также о том, сколько надо иметь при себе денег для въезда в Польшу.

Ранее мы писали о том, что на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Граница с Украиной
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ