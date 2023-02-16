Верещук снова призвала гражданских эвакуироваться из Бахмута: назвала причины, почему это нужно сделать

В Бахмуте остаются 6 тысяч гражданских. Их призывают эвакуироваться, поскольку россияне продолжают из артиллерии обстреливать жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Только за сегодня там погибли 5 гражданских, 9 ранены. В городе идут тяжелые бои", - отметила чиновник.

Верещук обратилась к гражданам, находящимся в Бахмуте, и объяснила, что пока они остаються в городе, то:

подвергают опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с ними.

создают дополнительные проблемы и риски всем тем, кто пытается им там помогать (военным, Нацполиции, волонтерам).

мешают нормально работать в городе нашим силам обороны, которые вынуждены постоянно учитывать безопасность гражданских.

"Поэтому, еще раз призываю немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете", - добавила министр.