Бесплатная обязательная эвакуация из Донецкой области: куда обращаться

В последние дни российская армия увеличила обстрелы городов Донецкой области, которые находятся в относительном тылу. Куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Как отмечают специалисты, бесплатная обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается.

"Из опасного региона уже выехали более 36 тысяч человек, из них более 5 тысяч детей и более 2 тысяч человек из числа маломобильных групп", - говорится в сообщении.

Чтобы сообщить о намерении эвакуироваться, жители Донецкой области могут обратиться по телефонам:

для всех общин: (098) 890-33-18 ;

; Краматорск: (050) 544-86-92 ;

; Константиновка: (093) 420-18-83 ;

; Времен Яр: (099) 712-03-59 ;

; Соледар: (095) 385-60-71 ;

; Николаевка: (050) 814-85-45.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Обстрелы Донецкой области

1 февраля российские оккупанты обстреляли Славянск и дважды Краматорск Донецкой области - ракеты попали на территорию одного из кладбищ и в жилой дом в центре города. Во время попадания ракеты в четырехэтажку, дом был полностью разрушен, три человека погибли, 8 получили серьезные ранения и были госпитализированы в больницу.

Также центр Краматорска был атакован двумя ракетами С-300 и 2 февраля. Ранения получили 6 человек - 4 мужчин и 2 женщин. Также из-за обстрела пострадала школа, детская больница и 16 жилых домов.

3 февраля российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, применив "Ураганы" и запрещенные кассетные боеприпасы. Местные слышали около 40 взрывов, под обстрел попал жилой массив и парк.

Также 3 февраля оккупанты атаковали центр Торецка Донецкой области "Градами". Один человек погиб, шесть - трое женщин и трое мужчин - получили ранения.