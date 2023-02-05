Бесплатная обязательная эвакуация из Донецкой области: куда обращаться
В последние дни российская армия увеличила обстрелы городов Донецкой области, которые находятся в относительном тылу. Куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Как отмечают специалисты, бесплатная обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается.
"Из опасного региона уже выехали более 36 тысяч человек, из них более 5 тысяч детей и более 2 тысяч человек из числа маломобильных групп", - говорится в сообщении.
Чтобы сообщить о намерении эвакуироваться, жители Донецкой области могут обратиться по телефонам:
- для всех общин: (098) 890-33-18;
- Краматорск: (050) 544-86-92;
- Константиновка: (093) 420-18-83;
- Времен Яр: (099) 712-03-59;
- Соледар: (095) 385-60-71;
- Николаевка: (050) 814-85-45.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.
Обстрелы Донецкой области
1 февраля российские оккупанты обстреляли Славянск и дважды Краматорск Донецкой области - ракеты попали на территорию одного из кладбищ и в жилой дом в центре города. Во время попадания ракеты в четырехэтажку, дом был полностью разрушен, три человека погибли, 8 получили серьезные ранения и были госпитализированы в больницу.
Также центр Краматорска был атакован двумя ракетами С-300 и 2 февраля. Ранения получили 6 человек - 4 мужчин и 2 женщин. Также из-за обстрела пострадала школа, детская больница и 16 жилых домов.
3 февраля российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, применив "Ураганы" и запрещенные кассетные боеприпасы. Местные слышали около 40 взрывов, под обстрел попал жилой массив и парк.
Также 3 февраля оккупанты атаковали центр Торецка Донецкой области "Градами". Один человек погиб, шесть - трое женщин и трое мужчин - получили ранения.
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