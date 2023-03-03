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Не принудительно. Шмыгаль разъяснил планы по эвакуации детей из опасных зон

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Пятница 03 марта 2023 17:29
Не принудительно. Шмыгаль разъяснил планы по эвакуации детей из опасных зон Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Принудительную эвакуацию только одного ребенка невозможно разработать в законодательном плане. Сейчас рассматривается вариант по вывозу несовершеннолетнего лица вместе с одним из родителей.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Как пояснил Шмыгаль, невозможно отобрать у родителей ребенка и вывезти его без их согласия из опасной зоны, поскольку это будет киднепингом.

"Есть живые родители, которые занимаются ребенком, они не лишены родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывезти его без их согласия, это невозможно, это киднепинг. Мы не можем воровать детей у украинских семей", - заявил премьер.

В то же время Шмыгаль отметил, что если существует угроза жизни ребенка, сейчас разрабатываются проект постановления о его эвакуации с одним из родителей.

"Это то, о чем мы разговаривали вчера на совещании. То есть мы работаем как раз над таким вариантом, чтобы все-таки спасать максимальное количество жизней наших детей и их родителей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минреинтеграции инициирует проект постановления, предусматривающий предоставление разрешения ОВА принимать решение о проведении обязательной эвакуации детей с их родителями или лицами, их заменяющими.

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