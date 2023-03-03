Детей хотят принудительно эвакуировать из зон активных боевых действий: отказ родителей не допускается

Минреинтеграции предлагает ввести принудительную эвакуацию детей с их родителями из зон активных боевых действий. При этом от такой эвакуации нельзя будет отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Минреинтеграция инициирует проект постановления по защите детей, которые находятся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов. Он предусматривает предоставление разрешения ОВА по согласованию с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют.

Отмечается, что такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия. При этом отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

"Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - добавила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Напомним, Верещук призывает гражданских уезжать из Бахмута из-за постоянных российских обстрелов.

В полиции сообщили, что в Бахмуте остается менее 40 детей, их эвакуация продолжается.

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