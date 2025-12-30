С приграничья Черниговской области начинают эвакуацию: в списке 14 населенных пунктов

На приграничье Черниговской области начинается обязательная эвакуация населения из 14 населенных пунктов. Власти должны завершить ее в течение 30 дней. Соответствующее решение приняли на Совете обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram .

Где именно эвакуация

Речь идет о населенных пунктах в пределах Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громад.

Эти территории находятся под ежедневными обстрелами, несмотря на то, что там до сих пор живут около 300 человек.

Почему приняли решение

Решение об обязательной эвакуации приняли на Совете обороны, учитывая реальную угрозу жизни мирного населения. Необходимость таких мер, по словам властей, инициировали именно военные.

В то же время в течение этого года из приграничья уже выехали более 1400 жителей. Над этим системно работали ОВА, РВА и местные громады.

Как будет происходить эвакуация

Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. К процессу привлечены все необходимые службы.

Власти сообщают:

определены специальные эвакуационные маршруты;

подготовлен транспорт;

гарантировано временное расселение эвакуированных.

Задача - максимально быстро вывезти людей из опасных территорий и обеспечить их жильем. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.

Эвакуацию должны провести в течение 30 дней (фото: Черниговская ОГА/Вячеслав Чаус/Telegram)