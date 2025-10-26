ua en ru
"Призраки" ГУР снова ударили по Крыму: уничтожены три РЛС и десантный катер врага

Крым, Воскресенье 26 октября 2025 15:32
"Призраки" ГУР снова ударили по Крыму: уничтожены три РЛС и десантный катер врага Иллюстративное фото: "Призраки" ГУР снова ударили по Крыму (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Дроны специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" провели очередную успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как сообщает ГУР, разведчики мастерски уклонились от ракет российской ПВО и уничтожили ценную радиолокационную технику противника.

Под удар украинских дронов попали:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
  • РЛС П-18 "Терек";
  • РЛС 55Ж6У "Небо-У";
  • десантный катер типа "БК-16".

В ГУР отметили, что удары "Призраков" значительно ослабляют возможности российских оккупационных войск выявлять воздушные цели и контролировать акваторию вокруг полуострова.

В подтверждение успешной операции ГУР обнародовало видео поражения целей.

Операции "Призраков" в Крыму

Ранее мы писали, что украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Кроме авиации, под удар попали и объекты противовоздушной обороны. "Призраки" поразили российскую радиолокационную станцию надводной обстановки, а также береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Также мы писали, что украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.

21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

