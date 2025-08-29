ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Крыму бойцы ГУР поразили дорогостоящую российскую РЛС из состава С-400 (видео)

Пятница 29 августа 2025 10:34
UA EN RU
В Крыму бойцы ГУР поразили дорогостоящую российскую РЛС из состава С-400 (видео) Фото: вражеская система ПВО С-400 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Атака состоялась в ночь на 28 августа. Спецназовцы поразили на территории временно оккупированного Крыма российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

"Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - отметили разведчики.

Что известно

Радар 91Н6Е является ключевым элементом системы С-400.

Он является модернизированной версией станции 64N6E из системы С-300. Это панорамный трехмерный радар, смонтированный на шасси MZKT-7930, который может вращаться на 360°.

Обеспечивает обнаружение целей на расстояниях до 600 км в зависимости от размера объекта и способен одновременно отслеживать до 300 целей, сопровождая до 100 из них.

Условная дальность для баллистических целей составляет до 230 км, для крупных летательных аппаратов на больших высотах - до 530 км, а максимальная дальность достигает 600 км.

Радар использует двусторонний фазированный антенный массив с электронным наведением в двух плоскостях и программным скачком частоты, что делает его устойчивым к радиопомехам. После развертывания система готова к работе примерно за 5 минут.

Данные с 91Н6Е передаются в пункт управления, который координирует весь боевой цикл - от обнаружения и классификации целей до приоритизации и пуска ракет.

Его оперативность и автоматизированная передача данных в пусковые системы делает его центральным узлом "глаза и мозг" С-400.

Работа ГУР

Ранее, украинские дроны спецподразделения "Призраки" успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Кроме того, неподалеку от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

А вчера стало известно о поражении малого ракетного корабля России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ГУР
Новости
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим