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Прилуцкая табачная фабрика приостановила работу из-за удара РФ

18:44 11.09.2026 Пт
1 мин
Россияне ударили по фабрике British American Tobacco 7 сентября
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
Прилуцкая табачная фабрика приостановила работу из-за удара РФ Фото: РФ ударила по фабрике British American Tobacco (facebook.com/policechernigivshchini)
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В результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось приостановить работу.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ВАТ - Украина".

"В настоящее время идет оценка последствий атаки и документирования нанесенных повреждений. Работа фабрики временно остановлена", - отметили в пресс-службе.

Более детальной информации представители "ВАТ - Украина" не раскрыли.

Удар по фабрике BAT

Российские войска 7 сентября атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области. Враг попал в табачную фабрику British American Tobacco (BAT - Украина), в результате чего загорелся сигаретный цех.

На момент атаки сотрудники предприятия находились в укрытии, поэтому среди работников погибших и тяжело пострадавших не было. Пострадала местная жительница, которая находилась на остановке неподалеку.

Прилуцкая табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков табачной отрасли и общегосударственного рейтинга Украины. На предприятии производят сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагревания табака glo.

К слову, в ночь на 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по фабрике табачной компании Imperial Brands в Киеве.

В результате удара были разрушены производственные мощности и инфраструктура фабрики.

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