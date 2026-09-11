Прилуцкая табачная фабрика приостановила работу из-за удара РФ

В результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось приостановить работу.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ВАТ - Украина".

"В настоящее время идет оценка последствий атаки и документирования нанесенных повреждений. Работа фабрики временно остановлена", - отметили в пресс-службе.

Более детальной информации представители "ВАТ - Украина" не раскрыли.

Удар по фабрике BAT

Российские войска 7 сентября атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области. Враг попал в табачную фабрику British American Tobacco (BAT - Украина), в результате чего загорелся сигаретный цех.

На момент атаки сотрудники предприятия находились в укрытии, поэтому среди работников погибших и тяжело пострадавших не было. Пострадала местная жительница, которая находилась на остановке неподалеку.

Прилуцкая табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков табачной отрасли и общегосударственного рейтинга Украины. На предприятии производят сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагревания табака glo.