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Прилет по табачной фабрике в Прилуках: что говорят в компании о последствиях

15:37 07.09.2026 Пн
1 мин
В BAT заявили, что предприятие получило повреждения
aimg Мария Кучерявец
Прилет по табачной фабрике в Прилуках: что говорят в компании о последствиях Фото: В BAT сделали заявление об ударе по табачной фабрике в Прилуках (facebook.com/policepryluky) (facebook.com/policepryluky) (facebook.com/policepryluky)
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В компании British American Tobacco (ВАТ) подтвердили вражеский удар по фабрике в Прилуках на Черниговщине. Предприятие подсчитывает ущерб.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ВАТ - Украина".

"Подтверждаем, что предприятие получило повреждения. Сейчас идет оценка последствий. По предварительной информации, пострадавших нет. Дополнительные детали сообщим после завершения проверки информации", - сообщили изданию в компании.

Удар по табачной фабрике в Прилуках

Напомним, что 7 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Прилуки Черниговской области, попав в табачную фабрику British American Tobacco (BAT Украина).

В результате атаки вспыхнул сигаретный цех, огонь ликвидировали пожарные. Предварительно на момент взрывов все работники предприятия находились в укрытии, благодаря чему обошлось без погибших и тяжелых травм.

Известно о пострадавшей местной жительнице, которая была на остановке неподалеку.

Прилуцкая табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков в табачной отрасли и общегосударственном рейтинге Украины. На мощностях предприятия изготавливают сигареты таких марок, как Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагрева табака glo.

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