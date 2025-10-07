ua en ru
В Прилуках - "прилет" по энергообъекту, без света десятки тысяч людей одновременно

Прилуки, Вторник 07 октября 2025 10:55
В Прилуках - "прилет" по энергообъекту, без света десятки тысяч людей одновременно Фото: последствия обстрела Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на вторник, 7 октября, снова атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Под ударом оказался город Прилуки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго", Черниговские ОВА и МВА.

Удар по Прилукам

Этой ночью "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру в Прилуках, в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно - обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что на месте работают все необходимые службы. Известно, что в Прилуцком районе работают 56 "Пунктов несокрушимости".

Ситуация с энергетикой

По данным ОВА, сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений. В случае благоприятной ситуации энергетики дополнительно будут уменьшать объем ограничений.

"В Прилуках часть абонентов остаются обесточенными из-за вражеской атаки - службы работают для оперативного восстановления", - сказано в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" уточнили, что без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов.

"Энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже оживляют потребителей. Поэтому просим немного подождать! Делаем все, чтобы свет как можно быстрее вернулся в ваши дома", - сообщили энергетики.

Кроме Прилук сложная ситуация с энергетикой и в Чернигове. Там сейчас применяются алгоритмы, которые были заранее спланированы для всех сил и средств, которые приобщаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Для того, чтобы не допустить полного обесточивания Чернигова, энергетики восстанавливают и маневрируют электричеством в сетях, чтобы в первую очередь обеспечить критическую инфраструктуру и жилые дома", - сообщили в МВА.

Из-за этих переключений иногда возникают аварии, поэтому графики отключений не всегда совпадают с объявленными.

Обстрелы Украины 7 октября

С вечера понедельника, 6 октября, российская армия запустила ударные "Шахеды" по территории Украины. - сигнал тревоги объявлялся в ряде областей.

Под утро вторника, 7 октября, стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением. Кроме Сумщины россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

Также сообщалось об атаке на Черниговскую область. По данным ВСУ, в целом россияне ночью применили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 152 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

