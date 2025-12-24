Пограничники остановили штурмы россиян на Курском направлении (видео)
На Курском направлении пограничники бригады "Стальной рубеж" нанесли точные удары по противнику. Это сдержало наступательные действия врага и укрепило оборону региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
За прошедшие сутки бойцы бригады "Стальной кордон" с помощью БпЛА "Vampire" и FPV-дронов нанесли точные удары по позициям противника на Курском направлении. В результате операции было ликвидировано 4 оккупантов и разрушено 4 укрытия, что позволило остановить очередные штурмовые действия врага.
Бригада "Стальной кордон" специализируется на ведении разведывательно-ударных действий с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее они уже уничтожали вражеские технику и позиции, что помогало украинским подразделениям удерживать контроль над стратегическими направлениями.
Ранее мы писали, что украинские пограничники в Сумской области уничтожили средства связи, радиолокационные станции и укрытия российских оккупантов.
Напомним, в ноябре украинские военные на Северо-Слобожанском направлении ликвидировали 50 российских солдат, разрушили сотни укрытий и уничтожили десятки единиц техники. Среди прочего, была уничтожена российская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" на территории Курской области РФ.
Также российское Минобороны заявило, что подразделения КНДР, которые помогали РФ сдерживать украинское контрнаступление в Курской области, теперь привлечены к разминированию. Это отражает сотрудничество двух режимов и демонстрирует масштаб вовлечения Пхеньяна в войну против Украины.