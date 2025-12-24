Пограничники остановили штурмы россиян на Курском направлении (видео)

На Курском направлении пограничники бригады "Стальной рубеж" нанесли точные удары по противнику. Это сдержало наступательные действия врага и укрепило оборону региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

За прошедшие сутки бойцы бригады "Стальной кордон" с помощью БпЛА "Vampire" и FPV-дронов нанесли точные удары по позициям противника на Курском направлении. В результате операции было ликвидировано 4 оккупантов и разрушено 4 укрытия, что позволило остановить очередные штурмовые действия врага.

Бригада "Стальной кордон" специализируется на ведении разведывательно-ударных действий с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее они уже уничтожали вражеские технику и позиции, что помогало украинским подразделениям удерживать контроль над стратегическими направлениями.