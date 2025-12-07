Пограничники уничтожили средства связи россиян в Сумской области (видео)

Украинские пограничники в Сумской области уничтожили средства связи, радиолокационные станции и укрытия российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Как сообщается, пограничники-операторы подразделения РУБпАК "Прайм" уничтожили вражеские средства связи, радиолокационные станции и укрытия на Северо-Слобожанском направлении. Кроме этого, оккупанты понесли потери и в живой силе.