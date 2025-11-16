ua en ru
Россия привлекает солдат КНДР к разминированию Курской области

Россия, Воскресенье 16 ноября 2025 06:15
Россия привлекает солдат КНДР к разминированию Курской области
Автор: Никончук Анастасия

Северокорейские военные продолжают участвовать в операциях России на оккупированных территориях, усиливая сотрудничество двух режимов и демонстрируя масштаб вовлечения Пхеньяна в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Российское Минобороны сообщило, что подразделения КНДР, которые ранее помогали армии РФ сдерживать украинское контрнаступление в районе Курской области, теперь задействованы в разминировании.

По данным южнокорейских, украинских и западных структур, Пхеньян направил около 14 тысяч военных, при этом более 6 тысяч из них погибли в боях.

Украинские силы в августе 2024 года вошли на территорию области и в течение нескольких месяцев удерживали значительные участки.

Москва заявляла, что смогла вернуть контроль при поддержке северокорейских подразделений.

Военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы

Роль КНДР в инженерных работах российская сторона подает как свидетельство углубления двусторонних связей. В Пхеньяне утверждали, что сотрудничество будет "продвигаться без остановки".

На опубликованных РФ кадрах северокорейским солдатам демонстрировали различные типы мин и оборудование, после чего они участвовали в учебных занятиях.

"Они чудесные ребята, быстро учатся, внимательно слушают и делают записи", — заявил один из российских командиров под позывным "Велес". Другой командир, "Лесник", утверждал: "Они на равных с моими саперами, выполняют те же задачи".

Последствия боевых действий

По данным российского издания, военнослужащие столкнулись с "раньше невиданной плотностью" мин, которые, как утверждают в РФ, оставили украинские силы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о "безкорыстной, героической помощи" северокорейских военных и заявил: "Мы никогда не забудем эту помощь... наши корейские друзья действительно помогают нам, и мы высоко это ценим".

Напоминаем, что Северная Корея заявила, что рассматривает недавние консультации США и Южной Кореи по вопросам безопасности, а также очередные совместные маневры союзников как прямую угрозу, предупредив, что в случае дальнейшего давления готова перейти к наступательным мерам.

Отметим, что Северная Корея провела очередной испытательный пуск, выпустив баллистическую ракету в направлении моря у восточного побережья, что подтвердили вооруженные силы Южной Кореи и власти Японии.

