Десантники показали видео уничтожения российской САУ "Гвоздика" на Курщине

Украинские военные на Северо-Слобожанском направлении за ноябрь уничтожили 50 российских солдат, сотни укрытий и десятки единиц техники. В частности была уничтожена российская САУ "Гвоздика" на территории Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

В пресс-службе отдельно подчеркнули, что уничтоженная российская 122-мм самоходная пушка 2С1 "Гвоздика" скрывалась на территории населенного пункта Кульбаки Курской области, в семи километрах от границы Украины. Оккупанты использовали САУ для обстрелов Сумской области Украины.

Однако десантники обнаружили пушку благодаря воздушной разведке и нанесли по САУ точный удар. Единица техники по меньшей мере выведена из строя. При этом САУ стала уже четвертой пушкой, которую россияне потеряли в полосе ответственности 78 ОДШБр за ноябрь. Подразделения беспилотных систем бригады в течение последнего месяца осени показали хорошие результаты:

уничтожено 50 российских оккупантов;

ранены 73 оккупанта;

поражено 195 укрытий врага, из них 40 полностью уничтожено;

уничтожено два укрытия пилотов российских дронов;

уничтожено 10 беспилотников врага;

уничтожено 3 единицы легкой автомобильной техники;

уничтожено 5 мотоциклов;

уничтожено 3 позиции пулеметов и АГС;

уничтожено 4 пушки (в том числе вышеуказанная САУ "Гвоздика");

уничтожен 1 миномет;

уничтожено 30 антенн связи россиян.

Общее количество пораженных в течение ноября целей - 416. Также в бригаде показали удар по САУ "Гвоздика" и подборку других поражений российских оккупантов пилотами бригады на Северо-Слобожанском направлении.