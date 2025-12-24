Десантники показали видео уничтожения российской САУ "Гвоздика" на Курщине
Украинские военные на Северо-Слобожанском направлении за ноябрь уничтожили 50 российских солдат, сотни укрытий и десятки единиц техники. В частности была уничтожена российская САУ "Гвоздика" на территории Курской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
В пресс-службе отдельно подчеркнули, что уничтоженная российская 122-мм самоходная пушка 2С1 "Гвоздика" скрывалась на территории населенного пункта Кульбаки Курской области, в семи километрах от границы Украины. Оккупанты использовали САУ для обстрелов Сумской области Украины.
Однако десантники обнаружили пушку благодаря воздушной разведке и нанесли по САУ точный удар. Единица техники по меньшей мере выведена из строя. При этом САУ стала уже четвертой пушкой, которую россияне потеряли в полосе ответственности 78 ОДШБр за ноябрь. Подразделения беспилотных систем бригады в течение последнего месяца осени показали хорошие результаты:
- уничтожено 50 российских оккупантов;
- ранены 73 оккупанта;
- поражено 195 укрытий врага, из них 40 полностью уничтожено;
- уничтожено два укрытия пилотов российских дронов;
- уничтожено 10 беспилотников врага;
- уничтожено 3 единицы легкой автомобильной техники;
- уничтожено 5 мотоциклов;
- уничтожено 3 позиции пулеметов и АГС;
- уничтожено 4 пушки (в том числе вышеуказанная САУ "Гвоздика");
- уничтожен 1 миномет;
- уничтожено 30 антенн связи россиян.
Общее количество пораженных в течение ноября целей - 416. Также в бригаде показали удар по САУ "Гвоздика" и подборку других поражений российских оккупантов пилотами бригады на Северо-Слобожанском направлении.
Напомним, что тем временем российская армия пытается расширить свой плацдарм возле населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Ситуация на северо-востоке от Северска - сверхсложная.
Ранее также сообщалось, что российские войска активизировали действия вдоль реки Северский Донец, пытаясь осуществить форсирование на отдельных участках. Целью таких действий является проникновение в Закитное и закрепление на господствующих высотах, контроль над которыми имеет ключевое значение для обороны украинских позиций.