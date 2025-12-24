ua en ru
Десантники показали видео уничтожения российской САУ "Гвоздика" на Курщине

Украина, Среда 24 декабря 2025 15:15
Десантники показали видео уничтожения российской САУ "Гвоздика" на Курщине Фото: 122-мм полковая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" (Wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Украинские военные на Северо-Слобожанском направлении за ноябрь уничтожили 50 российских солдат, сотни укрытий и десятки единиц техники. В частности была уничтожена российская САУ "Гвоздика" на территории Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

В пресс-службе отдельно подчеркнули, что уничтоженная российская 122-мм самоходная пушка 2С1 "Гвоздика" скрывалась на территории населенного пункта Кульбаки Курской области, в семи километрах от границы Украины. Оккупанты использовали САУ для обстрелов Сумской области Украины.

Однако десантники обнаружили пушку благодаря воздушной разведке и нанесли по САУ точный удар. Единица техники по меньшей мере выведена из строя. При этом САУ стала уже четвертой пушкой, которую россияне потеряли в полосе ответственности 78 ОДШБр за ноябрь. Подразделения беспилотных систем бригады в течение последнего месяца осени показали хорошие результаты:

  • уничтожено 50 российских оккупантов;
  • ранены 73 оккупанта;
  • поражено 195 укрытий врага, из них 40 полностью уничтожено;
  • уничтожено два укрытия пилотов российских дронов;
  • уничтожено 10 беспилотников врага;
  • уничтожено 3 единицы легкой автомобильной техники;
  • уничтожено 5 мотоциклов;
  • уничтожено 3 позиции пулеметов и АГС;
  • уничтожено 4 пушки (в том числе вышеуказанная САУ "Гвоздика");
  • уничтожен 1 миномет;
  • уничтожено 30 антенн связи россиян.

Общее количество пораженных в течение ноября целей - 416. Также в бригаде показали удар по САУ "Гвоздика" и подборку других поражений российских оккупантов пилотами бригады на Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, что тем временем российская армия пытается расширить свой плацдарм возле населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Ситуация на северо-востоке от Северска - сверхсложная.

Ранее также сообщалось, что российские войска активизировали действия вдоль реки Северский Донец, пытаясь осуществить форсирование на отдельных участках. Целью таких действий является проникновение в Закитное и закрепление на господствующих высотах, контроль над которыми имеет ключевое значение для обороны украинских позиций.

