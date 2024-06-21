Пограничники уничтожили дронами блиндажи с оккупантами на Харьковском направлении (видео)

Украинские пограничники нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
"FPV-дронами пограничники "Стальной границы" поразили 2 блиндажа противника с личным составом на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.
Согласно видео, вражеские позиции размещались в лесополосах. Впрочем, несмотря на это, украинские защитники выследили и уничтожили обустроенные позиции оккупантов.
Напомним, накануне пограничники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью FPV-дрона.
Кроме того, украинские пограничникиуничтожили живую силу кафиров на Северском направлении и поразили их позиции.
Вчера мы рассказывали, как пограничники поразили вражеский расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.
Также бойцы ГНСУ провели серию успешных ударов по инженерному обустройству позиций оккупантов.
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