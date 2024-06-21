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Прикордонники знищили дронами бліндажі з окупантами на Харківському напрямку (відео)

Фото: ДПСУ знищила білндажі з окупантами на Харківському напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"FPV-дронами прикордонники "Сталевого кордону" уразили 2 бліндажі противника з особовим складом на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, ворожі позиції розташовувались у лісосмугах. Втім попри це українські захисники вислідили та знищили облаштовані позиції окупантів.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, напередодні прикордонники знищили розвідувальний безпілотник РФ "Zala" за допомогою FPV-дрона.

Крім того, українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Вчора ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.

Також бійці ДПСУ провели серію успішних ударів по інженерним облаштуванням позицій окупантів.

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