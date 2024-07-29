По примеру Польши. В Чехии рассматривают создание легиона добровольцев из украинцев

Украинский легион в Польше

Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. В частности, она предполагает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, которые проживают в странах ЕС.

11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.

При этом сообщалось, что Польша не будет искать украинцев для набора в Украинский легион. Такую процедуру реализуют посредством украинских консульств.

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