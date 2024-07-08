В Польше сформируют легион добровольцев из украинцев в ЕС, они смогут подписать контракт с ВСУ

Польша и Украина продолжат сотрудничество по подготовке личного состава Сил безопасности и обороны. Будет сформирован легион добровольцев из украинцев в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей и заявление президента Владимира Зеленского.

В тексте соглашения указано, что участники продолжат сотрудничество по подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. В частности, временно проживающие в Польше и других государствах украинцы смогут принять участие в процессе подготовки.

Будет договорено о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши.

Кроме того, Польша, по просьбе Украины, будет поощрять украинцев возвращаться в Украину для службы в Вооруженных Силах Украины и других Силах безопасности и обороны.

"Зафиксировали в нашем договоре безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона. Нового добровольческого военного подразделения. У нас есть замечательный опыт украинско-польско-литовской бригады", - рассказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения о безопасности .

По его словам, у Украины уже есть подобный опыт и именно на его основе украинцы, которые сейчас находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне страны.

"Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами, и каждый украинец, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - сказал он.

Гарантии безопасности

С начала года Украина уже подписала 21 двустороннее соглашение о безопасности. К числу партнеров, готовых оказать поддержку при агрессии, кроме США, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.

В частности, сегодня Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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