За прикладом Польщі. У Чехії розглядають створення легіону добровольців з українців

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки. Зокрема, вона передбачає, що на території Польщі буде сформовано Український легіон з українців, які проживають у країнах ЄС.

11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що охочих вступити до Українського легіону вже кілька тисяч осіб.

При цьому повідомлялося, що Польща не шукатиме українців для набору в Український легіон. Таку процедуру реалізують за допомогою українських консульств.

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