В Запорожье построили первый защитный антидроновый тоннель на важной прифронтовой трассе

В Запорожской области начали возводить специальные антидроновые тоннели для защиты от российских беспилотников. Первый тоннель возвели на одном из самых опасных логистических направлений - Ореховской трассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Отмечается, что тоннели возводятся за счет средств Совместного оборонного фонда, который покупает все необходимое для работы - металлоконструкции, сетки, расходные материалы и тому подобное. На строительстве были привлечены военные, в частности бойцы одной из запорожских бригад.

"Мы построили первую антидроновую дорогу на Ореховской трассе - ее протяженность 6,5 километра. Это только начало. У нас амбициозный план - более 200 километров защищенных дорог в пределах области. В ближайшие дни планирую встречу с министром обороны для синхронизации действий и ускорения реализации этого проекта", - рассказал он.

Для чего нужны антидроновые туннели

Антидроновый тоннель - это размещенные на металлоконструкциях сетки, которые защищают участок от атаки беспилотников. Обычный или оптоволоконный FPV-дрон врага может запутаться в сетке, или сдетонировать от удара об ограждение.

Вооруженным силам такие туннели позволяют безопаснее перемещать личный состав, снаряжение и эвакуировать раненых. Для гражданских антидроновый тоннель - возможность более-менее безопасно перемещаться в пределах прифронтовых территорий. Поскольку россияне, как известно, атакуют гражданские автомобили не меньше, чем военную технику.

Антидроновые заграждения активно создаются не только в Запорожье. В июне глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров заявил, что в Сумской области и в приграничных громадах дороги будут закрывать антидроновыми сетками для усложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.

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