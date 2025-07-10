Уже над западными областями: эксперт объяснил, почему россияне начали рано запускать дроны

Россияне могли начать запуски дронов днем, поскольку у них есть в наличии избыток БПЛА. Но с другой стороны, вести борьбу с дронами в светлое время суток значительно легче, чем в темное.

Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

В ответ на вопрос, почему российские дроны днем уже летают над Буковиной, Романенко предположил, что у оккупантов, возможно, появился избыток беспилотников. Поскольку днем любой ударный дрон - это легкая мишень для противовоздушной обороны.

"Одно дело - подсвечивать их прожектором или лазером ночью, а другое дело - ты его видишь, и даже не очень опытный зенитчик с ЗУ-23 может его сбить надежно и без лишнего расхода снарядов", - пояснил он.

Романенко напомнил, что дальнобойные большие дроны летают не быстро и по прямой траектории. В таких условиях сбить их днем - несложное дело. Особенно с учетом того, что многие зенитные пушки, которые имеет Украина, оснащены баллистическими вычислителями для ведения огня.