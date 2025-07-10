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Уже над западными областями: эксперт объяснил, почему россияне начали рано запускать дроны

Украина, Четверг 10 июля 2025 17:53
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Уже над западными областями: эксперт объяснил, почему россияне начали рано запускать дроны Фото: ударный беспилотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Дмитрий Олейник

Россияне могли начать запуски дронов днем, поскольку у них есть в наличии избыток БПЛА. Но с другой стороны, вести борьбу с дронами в светлое время суток значительно легче, чем в темное.

Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

В ответ на вопрос, почему российские дроны днем уже летают над Буковиной, Романенко предположил, что у оккупантов, возможно, появился избыток беспилотников. Поскольку днем любой ударный дрон - это легкая мишень для противовоздушной обороны.

"Одно дело - подсвечивать их прожектором или лазером ночью, а другое дело - ты его видишь, и даже не очень опытный зенитчик с ЗУ-23 может его сбить надежно и без лишнего расхода снарядов", - пояснил он.

Романенко напомнил, что дальнобойные большие дроны летают не быстро и по прямой траектории. В таких условиях сбить их днем - несложное дело. Особенно с учетом того, что многие зенитные пушки, которые имеет Украина, оснащены баллистическими вычислителями для ведения огня.

Напомним, что Буковину днем 10 июля атаковали ударные дроны россиян. В области раздавались взрывы, власти заявили о работе ПВО. Атака была нетипичной для россиян, поскольку ударные дроны "по светлому" рискуют атаковать разве что прифронтовые города, или населенные пункты, где нет сильного противодействия.

А ночью на 10 июля Россия осуществила масштабную воздушную атаку, выпустив 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок, восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты зенитного комплекса С-300.

Основной удар пришелся на Киев. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 178 целей, еще 204 дрона и ракеты были сбиты с курса или нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. В Киеве были пожары и повреждения инфраструктуры, два человека погибли, 22 человека пострадали.

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