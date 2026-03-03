Не войска РФ: эксперт назвал реальную угрозу из Приднестровья для Украины

По его словам, Россия активно разыгрывает карту дестабилизации ситуации в Молдове, используя также приднестровскую карту.

"Она использует Приднестровье для давления на Республику Молдова и на нас также. Конечно, российский военный потенциал, который находится в Приднестровье, не является настолько опасным для Вооруженных Сил Украины", - отметил эксперт.

Кулик напомнил, что в 2014 и 2022 годах с территории Приднестровья осуществлялись вылазки диверсионных групп в Украину и проводились информационные кампании.

"Из Приднестровья администрируются наиболее токсичные телеграм-каналы, которые распространяют дезинформацию на территории Украины. Оттуда происходит вербовка украинцев для совершения терактов - и это установленные факты", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что это действительно является одной из точек вызовов для национальной безопасности Украины.

"И Украина вместе с Молдовой и европейскими партнерами заинтересована в том, чтобы ситуация была по крайней мере контролируемой, если не решена", - добавил он.