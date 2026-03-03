Не війська РФ: експерт назвав реальну загрозу з Придністров’я для України

За його словами, Росія активно розігрує карту дестабілізації ситуації в Молдові, використовуючи також придністровську карту.

"Вона використовує Придністров’я для тиску на Республіку Молдова і на нас також. Звичайно, російський військовий потенціал, який знаходиться в Придністров’ї, не є настільки небезпечним для Збройних Сил України", - зазначив експерт.

Кулик нагадав, що у 2014 та 2022 роках з території Придністров’я здійснювалися вилазки диверсійних груп в Україну та проводилися інформаційні кампанії.

"З Придністров’я адмініструються найбільш токсичні телеграм-канали, які поширюють дезінформацію на території України. Звідти відбувається вербування українців для здійснення терактів - і це встановлені факти", - заявив він.

Експерт наголосив, що це дійсно є однією з точок викликів для національної безпеки України.

"І Україна разом з Молдовою та європейськими партнерами зацікавлена в тому, щоб ситуація була принаймні контрольованою, якщо не вирішена", - додав він.