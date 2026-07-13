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ЕС пересматривает временную защиту украинцев: к чему готовиться мужчинам и женщинам

13:50 13.07.2026 Пн
2 мин
Гражданам Украины понадобится специальная справка
aimg Юлия Капитонова
ЕС пересматривает временную защиту украинцев: к чему готовиться мужчинам и женщинам Эти изменения происходят по просьбе Киева (иллюстративное фото)
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В июле Еврокомиссия объявит о самых важных изменениях в директиве о временной защите украинских беженцев, начиная с 2022 года. Они охватят не только мужчин, но и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Rzeczpospolita".

Как сообщают анонимные источники, право на временную защиту будут иметь граждане Украины, которые получат специальную справку о немобилизации, выданную органами власти своей страны.

Это будет касаться как мужчин, так и женщин.

"Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает", - рассказал СМИ заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик.

Он также подтвердил, что требования, введенные Европейской Комиссией, будут касаться и украинок.

"Они будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а тех, кто хотел бы подать заявление на нее", - подчеркнул Дущик.

Инсайдеры утверждают, что именно Киев обратился к Брюсселю с просьбой об ограничении въезда граждан Украины.

"Это неожиданный шаг Киева. Почти годом ранее президент Владимир Зеленский отменил запрет на выезд из страны молодыми украинцами в возрасте 18-22 лет" - напоминает издание.

Однако это решение привело к массовому оттоку юношей в Европу. Так, за первые три месяца в Польшу из Украины въехало более 121 000 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Большинство из них отправились в Германию.

Согласно данным Евростата, 4,3 миллиона украинцев пользуются временной защитой по всему ЕС. Наибольшее количество зафиксировано в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 000).

Ранее РБК-Украина сообщало, что страны ЕС обсуждали, следует ли лишить мужчин призывного возраста временной защиты после 2027 года.

Также мы писали, что Петер Мадяр пошел против ЕС в вопросе защиты для украинских мужчин.

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