ЕС пересматривает временную защиту украинцев: к чему готовиться мужчинам и женщинам

В июле Еврокомиссия объявит о самых важных изменениях в директиве о временной защите украинских беженцев, начиная с 2022 года. Они охватят не только мужчин, но и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Rzeczpospolita ".

Как сообщают анонимные источники, право на временную защиту будут иметь граждане Украины, которые получат специальную справку о немобилизации, выданную органами власти своей страны.

Это будет касаться как мужчин, так и женщин.

"Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает", - рассказал СМИ заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик.

Он также подтвердил, что требования, введенные Европейской Комиссией, будут касаться и украинок.

"Они будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а тех, кто хотел бы подать заявление на нее", - подчеркнул Дущик.

Инсайдеры утверждают, что именно Киев обратился к Брюсселю с просьбой об ограничении въезда граждан Украины.

"Это неожиданный шаг Киева. Почти годом ранее президент Владимир Зеленский отменил запрет на выезд из страны молодыми украинцами в возрасте 18-22 лет" - напоминает издание.

Однако это решение привело к массовому оттоку юношей в Европу. Так, за первые три месяца в Польшу из Украины въехало более 121 000 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Большинство из них отправились в Германию.

Согласно данным Евростата, 4,3 миллиона украинцев пользуются временной защитой по всему ЕС. Наибольшее количество зафиксировано в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 000).